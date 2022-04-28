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Серию фильмов с эксклюзивной, ранее закрытой информацией о войне, предателях и преступлениях нацистов подготовило АТН

Память белорусов и наша правда о Великой Отечественной войне будет жива! Для нас не может быть иначе. Зверства фашистов никогда не будут забыты. Ненависть к нацистам у белорусов заложена на генетическом уровне, и этот священный код будет передаваться из поколения в поколение.

В преддверии Дня Победы Агентство теленовостей подготовило документальные фильмы с эксклюзивной, ранее закрытой информацией о войне и предателях, преступлениях нацистов, сломанных судьбах того поколения, а также с воспоминаниями очевидцев, интервью и видеороликами.

Все это в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" за неделю до 9 Мая.

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