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Серию пасхальных трансляций покажут в эфире телеканалов Белтелерадиокомпании
За серией пасхальных трансляций традиционно можно следить в эфире телеканалов медиахолдинга. Так, зрители "Беларусь 1" и "Беларусь 3" могут наблюдать за ходом сакральных церемоний из Минска и Ватикана. Пасхальный марафон в Страстную пятницу открыл телеканал "Беларусь 3".
А сегодня к трансляциям присоединяется "Беларусь 1". Уже в 21:45 зрителей первой кнопки ждет трансляция праздничного богослужения на Светлое Христово Воскресение из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии. Церемонию возглавит митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Юзеф Станевский.
В ключевой день литургического календаря, 17 апреля, в 6:00 на "Беларусь 1" прозвучит Слово Митрополита Вениамина на праздник Входа Господня в Иерусалим.
А в 6:10 в эфире нашего канала со словом к верующим обратится глава Католической церкви в Беларуси архиепископ Юзеф Станевский.
Пасхальное послание и благословение "Граду и миру" от Папы Римского прозвучит на телеканале "Беларусь 3". Начало праздничной трансляции прямиком из Ватикана в 16:30.
Расписание пасхальных трансляций на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 3" доступно также на сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by. Подробности ищите во вкладке "Программа передач".
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