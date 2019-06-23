Серию проекта "Незабытый подвиг" о Марате Козлове смотрите в этот вторник

Агентство теленовостей продолжает документальный проект "Незабытый подвиг". В нем - реальные истории детей, которые боролись за белорусскую землю.



Зрители "Беларусь 1" и "Беларусь 24" уже увидели две серии - о Зине Портновой и Марате Казее. Авторы побывали на местах событий, прошли партизанскими тропами героев, изучили архивные документы и наградные листы. Провели настоящее журналистское расследование. Во вторник в эфир выходит третья серия проекта, героем которой стал Марат Козлов.



В чем подвиг юного белоруса? И что роднит его с тысячами детей войны? Ответы - в нашем эфире.