Сертификаты на квартиры вручены многодетным семьям в Круглом

Сертификаты на квартиры вручены в Круглом. Их получили 9 многодетных семей района. Улучшить жилищные условия удалось благодаря господдержке и льготным кредитам. Торжественная церемония стала настоящим и долгожданным праздником для тех, кто в скором будущем справит новоселье. Еще 9 квартир приобретут статус арендного жилья. В следующем году в Круглом будет сдан еще один 20-квартирный дом.



