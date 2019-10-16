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Сертификаты на квартиры вручены многодетным семьям в Круглом

Сертификаты на квартиры вручены в Круглом. Их получили 9 многодетных семей района. Улучшить жилищные условия удалось благодаря господдержке и льготным кредитам. Торжественная церемония стала настоящим и долгожданным праздником для тех, кто в скором будущем справит новоселье. Еще 9 квартир приобретут статус арендного жилья. В следующем году в Круглом будет сдан еще один 20-квартирный дом.

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