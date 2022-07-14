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Сертификаты ЦТ: где и как забрать
Выдача сертификатов о прохождении централизованного тестирования стартовала в Беларуси.
Абитуриенты могут забрать их в учреждениях образования, где проходили испытания. При себе необходимо иметь паспорт, пропуск с отметкой "Тестирование прошел" и документ об образовании
Для абитуриентов, которые сдавали в резервные дни, сертификаты ЦТ выдавать будут с 21 июля.
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