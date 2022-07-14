ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Сертификаты ЦТ: где и как забрать

Выдача сертификатов о прохождении централизованного тестирования стартовала в Беларуси.

Абитуриенты могут забрать их в учреждениях образования, где проходили испытания. При себе необходимо иметь паспорт, пропуск с отметкой "Тестирование прошел" и документ об образовании

Для абитуриентов, которые сдавали в резервные дни, сертификаты ЦТ выдавать будут с 21 июля.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все