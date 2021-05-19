Серую схему неуплаты налогов организовал владелец кабельного телевидения в Бресте

Валерий Велесницкий, официальный представитель УДФР Комитета госконтроля Беларуси по Брестской области:



Вновь созданные субъекты хозяйствования искусственно были введены в осуществляемый вид деятельности без наличия на то производственной необходимости. В результате проведения неотложных следственных действий наложения ареста на имущество и ареста счетов - было арестовано имущества и денежных средств на сумму, превышающую 4,4 миллиона белорусских рублей.

За неуплату налогов в особо крупном размере бизнесмену грозит до 7 лет лишения свободы.