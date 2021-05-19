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Серую схему неуплаты налогов организовал владелец кабельного телевидения в Бресте

Чтобы работать по упрощенной системе налогообложения, бизнесмен открывал фирмы-пустышки. Разными они были только юридически. Фактически компаниями управляли одни и те же люди. Выручка распределялась по организациям, что позволяло платить меньший процент налога. Итог - за 8 лет работы компания не доплатила в бюджет 4 миллиона 800 тысяч рублей.

Валерий Велесницкий, официальный представитель УДФР Комитета госконтроля Беларуси по Брестской области:

Вновь созданные субъекты хозяйствования искусственно были введены в осуществляемый вид деятельности без наличия на то производственной необходимости. В результате проведения неотложных следственных действий наложения ареста на имущество и ареста счетов - было арестовано имущества и денежных средств на сумму, превышающую 4,4 миллиона белорусских рублей.
За неуплату налогов в особо крупном размере бизнесмену грозит до 7 лет лишения свободы.


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