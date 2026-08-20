Сервис "Онлайн-консультант" начал работать на сайтах всех райисполкомов Минской области

Новый чат-бот для решения вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, получения гражданства, оформления прописки и оказания юридической помощи начал работать на сайтах всех райисполкомов Минской области.

Пилотный проект запустили в Воложине, и эксперимент дал положительный результат. По электронному средству связи менее чем за год получено более 700 обращений, большинство вопросов рассмотрено и решено день в день. Сейчас система работает уже на массовую аудиторию в штатном режиме.

Оксана Таранда, начальник управления по работе с обращениями граждан Миноблисполкома:

"Было принято решение о том, что в Воложинском районе Минской области в экспериментальном порядке на сайте разместят "Онлайн-консультант", который будет работать как горячая линия. Эта служба начала работать очень успешно. Все райгорисполкомы на своих сайтах создали такие кнопки. Люди могут воспользоваться этим, чтобы дополнительно не обращаться в государственные органы, особенно в республиканские, и решить вопрос быстро и на месте. Произошло значительное снижение числа обращений граждан в облисполком. По Березинскому району снижение составило около 30 %, а по Воложинскому - около 20 %".

Продолжают работать также и телефоны горячей линии. Чат-бот - дополнительный помощник, который поможет снизить нагрузку на консультантов в будущем.