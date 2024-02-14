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Сервис по поиску участка для голосования запущен на главной странице официального сайта ЦИК
Сервис по поиску участка для голосования запущен на главной странице официального сайта Центральной избирательной комиссии. А в разделе, посвященном текущей кампании, размещены адреса и телефоны всех территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий.
На публичной кадастровой карте в подразделе "Избирательные округа" раздела "Дополнительные слои" можно увидеть границы избирательных округов по выборам депутатов Палаты представителей, а также информация о местонахождении и контактных телефонах окружных комиссий.
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