Сервисы по выгулу собак набирают популярность в столице

Инфраструктура для домашних питомцев. Догвокеры, догситтеры (или иными словами няни для собак) в Минске становятся все более популярными. Это любители животных, которые помогают хозяевам в их отсутствие следить за питомцами. Работать можно как в режиме фриланс, так и стать частью команды, пройти собеседование и устроиться в агентство. Плюсы в гибком графике и позитивных эмоциях.



А еще в Минске с собаками ходят в дог-френдли кафе - их в столице уже восемь. А в новых экспортных электробусах белорусского производства появилась британская фишка - в салонах есть специальная площадка для домашних питомцев. Вероятно, скоро такие дог-места можно будет увидеть и в нашем транспорте.