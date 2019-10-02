3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сервисы по выгулу собак набирают популярность в столице
Инфраструктура для домашних питомцев. Догвокеры, догситтеры (или иными словами няни для собак) в Минске становятся все более популярными. Это любители животных, которые помогают хозяевам в их отсутствие следить за питомцами. Работать можно как в режиме фриланс, так и стать частью команды, пройти собеседование и устроиться в агентство. Плюсы в гибком графике и позитивных эмоциях.
А еще в Минске с собаками ходят в дог-френдли кафе - их в столице уже восемь. А в новых экспортных электробусах белорусского производства появилась британская фишка - в салонах есть специальная площадка для домашних питомцев. Вероятно, скоро такие дог-места можно будет увидеть и в нашем транспорте.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
Регионы
Все
Происшествия
Все