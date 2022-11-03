Серж де Сампиньи снимает фильм о преступлениях французского легиона на белорусской земле

А ведь "не помнить свою историю, не сохранять историческое наследие - равно смерти". Так философски комментирует свою работу французский документалист Серж де Сампиньи. Во Франции есть деревня, в которой во Вторую мировую истребили 600 жителей. В Беларуси таких деревень тысячи. И об этом необходимо говорить, не молчать, уверен журналист. В рядах рейха были французские легионеры, которые участвовали в карательных операциях против мирного населения Беларуси. Как проходят съемки, какие неопровержимые доказательства уже есть на руках - узнавала Екатерина Тихомирова.

Преступления французского легиона на белорусской земле

Кто они, мушкетеры Гитлера? О чем думали, когда уничтожали под лозунгами "Хайль!" О чем сейчас думает французский документалист, фиксируя воспоминания белорусского ветерана?

80 лет назад - пепел и головешки. Сегодня красочные пейзажи белорусской деревни в объективе телекамеры автора фильмов "Муссолини, первый фашист", "В голове эсэсовцев" Сержа де Сампиньи. Он составляет портрет французского карателя, который в строю рейха истязал белорусское население. Да, Франция времен Второй мировой - это не только легендарный авиаполк "Нормандия-Неман", но и черные страницы французского нацизма.

Мы не должны жить в тумане, должны говорить не только о французском Сопротивлении. Французское Сопротивление, несомненно, было очень важным, но также существовали французские коллаборационисты, не стоит об этом забывать. Цель документального фильма - передать точность деталей, объяснить, показать лица, показать людей. Вчера мы снимали в деревне Сыч. Представьте, пустое поле, одна из героинь рассказала нам, что на этом месте когда-то стоял дом. Солдаты согнали всех людей внутрь и сожгли его. Вот это реальный рассказ, очень жестокая история. Моя цель - показать это западной публике. Показать им, каково было страдание людей в тот момент, на территории СССР, 80 лет назад. Серж де Сампиньи, журналист, режиссер исторических документальных фильмов (Франция)

Во Второй мировой войне на стороне Германии воевало 200 тысяч французов. Но на штурм Москвы в декабре 1941-го взяли Легион французских добровольцев против большевизма или 638-й полк. Он насчитывал 2,3 тыс. штыков. Правда, зимой по традиции французам особенно не везло. Наступление не удалось, французских добровольцев отправили на белорусскую землю, где они воевали с партизанами и работали карателями, проявляя большое рвение. Дошло до того, что одного французского офицера немецкий трибунал судил за неоправданную жестокость по отношению к мирному населению. Впрочем, офицер выкрутился: заявил на суде, что село "само сгорело". А спасать население он не обязан, не пожарный же. Немцы его "наказали": сняли с должности и отправили во Францию.





Сохранить историческую правду ради будущего

В Беларуси известный публике исследователь собирает доказательства преступлений Легиона французских добровольцев в годы Великой Отечественной войны. Казалось бы, можно было бы молчать, забыть, перелистнуть не самые приятные страницы французской истории. Но режиссер намерен восстановить историческую справедливость, даже вскрывая гнойники преступлений своих соотечественников. Коллаборационизм во Франции был, его преступность загубила жизни белорусов. Об их деяниях известно мало. Французские каратели не поднимались по ступеням Нюрнберга, некоторых судили, но многие продолжили спокойную жизнь на родине после войны.

В Париже я открыл для себя личную кинохронику длительностью в 1 час, записи члена Легиона французских добровольцев против большевизма, который снимал то, что они делали, и каждую ночь писал дневник, так что это очень хорошие документы. Это не документы, созданные после войны, когда люди переписывают реальность, это в данный момент. Это очень важно, это очень хорошо. Серж де Сампиньи, журналист, режиссер исторических документальных фильмов (Франция)