3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сессия парламента открывается 19 сентября
У белорусских парламентариев стартует законотворческий сезон. В повестке очередной сессии Палаты представителей 14 вопросов - завтра депутаты начинают работу после летнего перерыва. Шесть законопроектов подготовлены к рассмотрению в первом чтении, четыре - во втором. Депутаты внесут ясность в вопросы управления жилфондом, правила госзакупок и лицензирования. Рассмотрят изменения в законы о дорожном движении, здравоохранении, единой системе регистрации и учета правонарушений. Кроме того, в повестке - большой блок экономических вопросов. Нынешняя сессия особенная. В феврале будущего года - единый день голосования, когда будет сформирован новый состав парламента.
В соответствии с обновленной законодательной базой сессия закончит свою работу 28 июня 2024 года. Буквально в середине ее работы пройдет избирательный процесс, будет обновлен депутатский корпус Палаты представителей. И это накладывает определенные обязательства на действующий депутатский корпус. То есть мы должны не просто выполнить план законодательной деятельности, но еще и сделать задел для наших коллег в обновленном парламенте, чтобы они могли плавно и эффективно влиться в работу.
Завтра также открытие сессии состоится и в Совете Республики.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября