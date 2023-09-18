Сессия парламента открывается 19 сентября

В соответствии с обновленной законодательной базой сессия закончит свою работу 28 июня 2024 года. Буквально в середине ее работы пройдет избирательный процесс, будет обновлен депутатский корпус Палаты представителей. И это накладывает определенные обязательства на действующий депутатский корпус. То есть мы должны не просто выполнить план законодательной деятельности, но еще и сделать задел для наших коллег в обновленном парламенте, чтобы они могли плавно и эффективно влиться в работу.

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси