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Сессия парламента открывается 19 сентября

У белорусских парламентариев стартует законотворческий сезон. В повестке очередной сессии Палаты представителей 14 вопросов - завтра депутаты начинают работу после летнего перерыва. Шесть законопроектов подготовлены к рассмотрению в первом чтении, четыре - во втором. Депутаты внесут ясность в вопросы управления жилфондом, правила госзакупок и лицензирования. Рассмотрят изменения в законы о дорожном движении, здравоохранении, единой системе регистрации и учета правонарушений. Кроме того, в повестке - большой блок экономических вопросов. Нынешняя сессия особенная. В феврале будущего года - единый день голосования, когда будет сформирован новый состав парламента.

В соответствии с обновленной законодательной базой сессия закончит свою работу 28 июня 2024 года. Буквально в середине ее работы пройдет избирательный процесс, будет обновлен депутатский корпус Палаты представителей. И это накладывает определенные обязательства на действующий депутатский корпус. То есть мы должны не просто выполнить план законодательной деятельности, но еще и сделать задел для наших коллег в обновленном парламенте, чтобы они могли плавно и эффективно влиться в работу.
Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Завтра также открытие сессии состоится и в Совете Республики.

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