Сестры Груздевы о патриотическом воспитании молодежи

Если мы не будем заниматься воспитанием молодежи, этим займутся другие. Именно воздействуя на подростков и студентов через соцсети, во многих странах удалось провернуть целую череду цветных революций. Чего стоит одна "арабская весна". И именно в наших руках патриотическое воспитание, особенно когда страны коллективного Запада активно пытаются переписать историю, а значит, ослабить историческую память народа и размыть его сплоченность. О том, как можно противостоять навязыванию чужих устоев и воспитать патриотизм у подрастающего поколения, сестры Груздевы рассуждали в студии проекта "Успеть до полуночи".