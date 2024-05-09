"Сестры Хатыни": в Беларуси нацисты сожгли вместе с жителями 288 деревень и сел

По обновленным данным, в годы Великой Отечественной от рук фашистов пострадало более 12 300 населенных пунктов. Основной удар, как видим, пришелся по Витебской области. Регион принял беспрецедентный удар "фашистского кулака".

Стали известны и новые имена "сестер Хатыни". 288 деревень и сел нацисты целенаправленно сожгли вместе с жителями. Большинство также - на Витебщине. И даже эти данные не окончательные.