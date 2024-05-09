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"Сестры Хатыни": в Беларуси нацисты сожгли вместе с жителями 288 деревень и сел
По обновленным данным, в годы Великой Отечественной от рук фашистов пострадало более 12 300 населенных пунктов. Основной удар, как видим, пришелся по Витебской области. Регион принял беспрецедентный удар "фашистского кулака".
Стали известны и новые имена "сестер Хатыни". 288 деревень и сел нацисты целенаправленно сожгли вместе с жителями. Большинство также - на Витебщине. И даже эти данные не окончательные.
Самым отважным белорусским городам указом Президента присвоен вымпел "За мужество и стойкость в годы войны". Всего таких 36. 9 из них пополнили список в феврале этого года.
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