"Сестры милосердия. Ангелы в женском обличье". Спецреп АТН

Самая престижная в мире награда медсестер носит имя общественного деятеля Великобритании Флоренс Найтингейл. Как раз сегодня исполняется 200 лет со дня ее рождения. В нашей стране этой почетной медалью награждено 12 медработников. Смотрите сегодня сразу после "Панорамы" специальный репортаж Агентства теленовостей "Сестры милосердия. Ангелы в женском обличье".



