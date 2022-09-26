Сеть артезианской системы Минска расширяется

Переход на артезианскую воду. В Минске начались работы по реализации масштабного проекта, где Московский и Фрунзенский районы города подключат к подземным источникам водоснабжения. Работы будут длиться около двух месяцев. После начнется бурение скважин - их будет более сотни, а длина построенного водопровода - 90 километров.

По проектам, построят также насосные станции и проведут реконструкцию Минской очистительной водопроводной станции. Из каких питьевых запасов питается Минск сегодня и для чего нужен апгрейд водной системы, расскажет Илья Цветков

Строительная техника укладывает бетонные блоки на специально расчищенном полигоне около агрогородка Щомыслица. Здесь совсем скоро появится одно из зданий новой водопроводной системы: два района Минска - Фрунзенский и Московский переводят с поверхностных водоисточников на подземные.

После введения новой системы артезианской H2O будут обеспечены все жители столицы. Поскольку остальная часть города уже раньше подключена к подземной акваинфраструктуре.

Елена Никитина живет в столице в доме по улице Аэродромной более 30 лет. Качеством воды в Октябрьском районе довольна. Фильтрами пользоваться нет необходимости. Вода из-под крана пригодна и для питья, и для приготовления еды.

Октябрьский входит в список районов, подключенных к системе водозабора из артезианских источников. Среди них также - Первомайский, Заводской, Советский, Партизанский и Центральный. В кранах потребителей - запасы из настоящих подземных рек. Достать воду из недр помогают сложные технические постройки.