Сеть мошеннических кол-центров раскрыта в Минске

В Минске выявлена сеть кол-центров мошенников - пресечена деятельность международной организованной группы. Под предлогом ведения инвестиционных проектов мошенники выманили у доверчивых людей большие суммы. Причем, как говорят сами задержанные, работали они под видом брокерских услуг.

Доходы подельников составляли сотни тысяч долларов в месяц. Среди пострадавших - граждане стран СНГ и Евросоюза.

По данным следствия, с февраля 2020-го по январь этого года злоумышленники звонили людям и предлагали гражданам разных стран, в том числе Беларуси, свое содействие в получении высокого заработка на онлайн-инвестициях, обещая гарантированный доход и последующую его выплату.