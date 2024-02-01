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Сеть мошеннических кол-центров раскрыта в Минске
В Минске выявлена сеть кол-центров мошенников - пресечена деятельность международной организованной группы. Под предлогом ведения инвестиционных проектов мошенники выманили у доверчивых людей большие суммы. Причем, как говорят сами задержанные, работали они под видом брокерских услуг.
Доходы подельников составляли сотни тысяч долларов в месяц. Среди пострадавших - граждане стран СНГ и Евросоюза.
По данным следствия, с февраля 2020-го по январь этого года злоумышленники звонили людям и предлагали гражданам разных стран, в том числе Беларуси, свое содействие в получении высокого заработка на онлайн-инвестициях, обещая гарантированный доход и последующую его выплату.
При этом предлагаемые гражданам интернет-ресурсы являлись фейковыми. При переводе потерпевшими денежных средств злоумышленники их похищали, создавали видимость дохода, а при попытке вывода прибыли переставали выходить на связь.
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