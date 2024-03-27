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Сеть наркошопов ликвидирована в Минске

Очередную сеть наркошопов ликвидировали минские оперативники. Бойцы наркоконтроля при силовой поддержке подразделения "Алмаз" задержали организатора интернет-магазинов по продаже наркотиков и троих закладчиков.

В тайниках и при обысках по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли более 300 граммов экстези, такой же вес гашиша и 100 граммов мефедрона. Как стало известно, три наркошопа организовал один молодой человек.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, магазины ликвидированы.

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