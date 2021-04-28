3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сеть платных автомобильных дорог в Беларуси запланировано увеличить на 172 км
Сеть платных автомобильных дорог в Беларуси запланировано увеличить на 172 километра. Это предусмотрено новой госпрограммой на пятилетку - отмечают в профильном ведомстве. Также в планах возвести обходы населенных пунктов Мир, Полоцк, Могилев и Витебск общей протяженностью более 50 километров. Интересная статистика от регулятора: стоимость километра дороги первой категории в Беларуси - 2-3 миллиона долларов. Это самый низкий показатель по сравнению с соседними государствами. В частности, достичь такой экономии позволяет максимальное использование отечественных материалов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП