Северин: Сотрудничество Минска и Пекина никому не угрожает

Беларусь и Китай последовательно расширяют двустороннее сотрудничество. Наряду с традиционными направлениями - машиностроение, деревообработка и поставки продукции - страны развивают взаимодействие в новых сферах и усиливают координацию на международных площадках. Мнение эксперта.

Эдуард Северин, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Традиционно мы сотрудничаем в сфере машиностроения, в сфере деревообработки. Мы поставляем на китайский рынок калийные удобрения, продукцию нашей пищевой промышленности. Однако следует обозначить и то, что время не стоит на месте и необходимо открывать новые позиции. Сотрудничество Беларуси и Китая никому не угрожает. При поддержке Китая мы вошли в состав таких организаций, как ШОС и БРИКС. Традиционно позиция Китая выражается и в рамках поддержки Беларуси на трибуне Организации Объединенных Наций. Однако оба государства не приемлют международного давления со стороны третьих государств".