Северин: Я очень четко понимаю уровень обязанностей и ответственности делегата ВНС

С учетом тех полномочий, которые закрепила за Всебелорусским народным собранием Конституция Республики Беларусь, ответственность делегатов очень высокая. Об этом в программе "Панорама" рассказал Эдуард Северин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат ВНС.

"Если посмотреть на сам формат народного собрания, он в определенные периоды истории белорусского государства отыгрывал очень значимую роль. Я очень четко понимаю уровень обязанностей, ответственности и прав, потому как являлся делегатом 6-го Всебелорусского народного собрания", - отметил Северин.

Абсолютно всем делегатам ВНС необходимо принимать участие, в том числе в работе с нашим обществом, с конкретными людьми, с конкретными коллективами с точки зрения просвещения и разъяснения той политики, тех решений, которые принимаются на самом высоком уровне.