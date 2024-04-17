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Северин: Я очень четко понимаю уровень обязанностей и ответственности делегата ВНС
С учетом тех полномочий, которые закрепила за Всебелорусским народным собранием Конституция Республики Беларусь, ответственность делегатов очень высокая. Об этом в программе "Панорама" рассказал Эдуард Северин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат ВНС.
"Если посмотреть на сам формат народного собрания, он в определенные периоды истории белорусского государства отыгрывал очень значимую роль. Я очень четко понимаю уровень обязанностей, ответственности и прав, потому как являлся делегатом 6-го Всебелорусского народного собрания", - отметил Северин.
Абсолютно всем делегатам ВНС необходимо принимать участие, в том числе в работе с нашим обществом, с конкретными людьми, с конкретными коллективами с точки зрения просвещения и разъяснения той политики, тех решений, которые принимаются на самом высоком уровне.
"Они ведь касаются каждого гражданина Республики Беларусь", - подытожил Эдуард Северин.
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