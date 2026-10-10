Северный маршрут для белорусского калия: как Мурманский торговый порт меняет логистику

Сегодня, когда привычные логистические цепочки ломаются, а доставка грузов морским путем через Балтику и Черное море становится все опаснее, новые возможности для перевалки белорусских грузов открывает Мурманский торговый порт. С виду суровый и холодный, на самом деле гостеприимен и открыт к сотрудничеству. В чем уникальность самого северного из незамерзающих портов России? Какие перспективы он открывает для Беларуси?

Идея построить порт на суровом побережье Кольского залива, где ледяные волны и холодный ветер пронизывают тебя насквозь, родилась во время Первой мировой войны. Черное и Балтийское моря были заблокированы, чтобы бесперебойно доставлять военные грузы от союзников по Антанте нужен был прямой выход в Северный Ледовитый океан. Так появился порт, который и сегодня играет стратегическое значение для России.

Прямой выход в Мировой океан

Мурманский порт находится на побережье Кольского залива, который благодаря теплому течению Гольфстрим никогда не замерзает, поэтому может работать круглый год. Также это глубоководный порт, у которого есть выход в Мировой океан. Поэтому он может принимать суда класса Capesize, это крупнотонажные корабли весом 180 тыс. т.

Северный морской путь - гарантия безопасности

Это открывает большие перспективы. Во-первых, безопасность. Сегодня, когда на Черном море непростая военная обстановка, а проход по Балтике из-за санкционного давления несет экономические риски, Мурманский порт дает гарантии, что ваш груз будет доставлен заказчику в срок. Во-вторых, универсальность. Порт, который раньше специализировался только на перевалке угля, сегодня превратился в транспортных хаб для грузов разных типов.

Павел Олейник, исполнительный директор Мурманского морского торгового порта (Россия):

"Мы можем принимать любые виды грузов: химические удобрения, руду, сырье, черные цветные металлы, грузы в контейнерах, то есть многие грузы мы можем принимать как на экспорт, так и на импорт. Соответственно готовы предоставить клиентам самые выгодные условия для работы".

У порта был опыт перевалки небольших партий российского калия, а вот для белорусского пришлось искать новые решения. Все дело в объемах. В марте этого года, когда замерзла Балтика, нужно было срочно принять 100 тыс. тонн белорусского калия. И специально для этого был построен нестандартный бункер.

Специальный бункер для белорусского калия

Андрей Ризниченко, директор по производству Мурманского морского торгового порта (Россия):

"В России нет аналогов таких бункеров. Его объем составляет 75 т. Мы с торгового порта переместили "Витязь", 100-тонный кран. С помощью этого крана поднимали вагоны, высыпали его над бункером, а дальше груз ссыпается на группу конвейеров и подается на пароходы. С белорусским калием был первый опыт. Это были суда по 50 тыс. т. Не каждый причал способен".

Преимущества Мурманского торгового порта

Сегодня Мурманский торговый порт - это 15 причалов с глубиной до 18,5 м. Здесь же находится единственный в арктической зоне России терминал по перевалке минеральных удобрений. Мощность - более 8 млн т в год, а также около 60 тыс. кв. м закрытых складов. Общая вместимость - 150 тыс. т.

"Склад вмещает в себя 18 тыс. т. При благоприятных условиях мы 12 тыс. т в сутки отгружаем на судно. То есть склад мы выбираем за полтора суток", - отметил замдиректора по производству Мурманского балкерного терминала (Россия) Сергей Куликов.

Строительство белорусского терминала

Сегодня Мурманский маршрут играет роль стратегического резерва для экспорта белорусских грузов. Неслучайно именно здесь наша страна планирует реализовать один из самых крупных и важных проектов - построить белорусский терминал по перевалке калийных удобрений и нефтепродуктов. Соглашение подписано, юридическое лицо создано, сейчас идет работа над непростым вопросом: доставка грузов по железной дороге. А это более 2 тыс. км пути.

Артем Кукса, первый замминистра развития Арктики и экономики Мурманской области (Россия):

"Здесь вопрос переходит в техническую и экономическую плоскость. Это надо определить объем мероприятий на участках железнодорожного пути, понять, сколько это стоит, понять, каким механизмом это может быть реализовано, понять источники финансирования. Это как раз та часть работы, которой мы сейчас начинаем заниматься".

Если взаимовыгодные решения будут найдены, то грузы из Беларуси смогут прийти в порт Мурманска уже в 2028 году.