Северный регион Беларуси принимает автопробег "Помним имя твое, солдат"

Автопробег "Помним имя твое, солдат", который стартовал из Красногорска России, принимает северный регион Беларуси. В колонне находятся поисковики, работа которых направлена на увековечивание памяти и сохранение исторической справедливости.

В Толочинском районе гостей встретили хлебом-солью. В приграничье к автоколонне присоединились белорусские экипажи. Все вместе отправились к братскому захоронению в деревне Мартюхово. Здесь покоятся солдаты и офицеры 3-й танковой бригады, которые погибли при освобождении Толочинского района.