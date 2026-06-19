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Северный регион Беларуси принимает автопробег "Помним имя твое, солдат"
Автор:Редакция news.by
Автопробег "Помним имя твое, солдат", который стартовал из Красногорска России, принимает северный регион Беларуси. В колонне находятся поисковики, работа которых направлена на увековечивание памяти и сохранение исторической справедливости.
В Толочинском районе гостей встретили хлебом-солью. В приграничье к автоколонне присоединились белорусские экипажи. Все вместе отправились к братскому захоронению в деревне Мартюхово. Здесь покоятся солдаты и офицеры 3-й танковой бригады, которые погибли при освобождении Толочинского района.
Финальной точкой маршрута станет Брест. По пути запланированы остановки у братских захоронений. Особое внимание уделяется небольшим, территориально отдаленным от городов и деревень, мемориалам.