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Северное сияние наблюдали ночью в Беларуси

Северное сияние наблюдали этой ночью в Беларуси. Жители страны делятся в Cети фото небесного явления.

В деревне Войтехи Поставского района северное сияние наблюдали около часа. Сначала появилась легкая серо-зеленая засветка, потом - еле заметные розовые лучи. Чтобы лучше распознать свет, выдержку на камере ставили на 30 секунд. Поэтому получилось так ярко. А спустя некоторое время сияние стало еще сильнее, в небе появился "пояс" и где-то локально были вспышки.

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