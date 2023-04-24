Северное сияние наблюдали ночью в Беларуси

В деревне Войтехи Поставского района северное сияние наблюдали около часа. Сначала появилась легкая серо-зеленая засветка, потом - еле заметные розовые лучи. Чтобы лучше распознать свет, выдержку на камере ставили на 30 секунд. Поэтому получилось так ярко. А спустя некоторое время сияние стало еще сильнее, в небе появился "пояс" и где-то локально были вспышки.