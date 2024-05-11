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Северное сияние разукрасило небо Беларуси

Сильнейшие магнитные бури вызвали красивейшее природное явление - северное сияние. Этой ночью небо над Беларусью было просто волшебным.

Завораживающими кадрами делятся пользователи социальных сетей.


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