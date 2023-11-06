Северное сияние в Беларуси: жители каких регионов его видят чаще

Северное сияние, красивейшее природное явление, могут наблюдать и жители Беларуси. Такая возможность, например, была минувшей ночью. Об этом рассказал заведующийкафедрой физической оптики и прикладной информатики физического факультета БГУ Андрей Новицкий, передает БЕЛТА.

Ученый пояснил, что уникальное явление северное сияние связано с сильными магнитными бурями, одна из которых была зарегистрирована во второй половине суток 5 ноября.

"Магнитные бури - потоки частиц, называемые солнечным ветром, летящие в разные стороны, в том числе к Земле. Когда потоки частиц особенно интенсивны, они сильно возмущают магнитное поле вблизи Земли, поэтому и возникает такое явление, как магнитная буря", - отметил Андрей Новицкий.

Визуально это явление можно наблюдать в виде северного сияния. "Частицы захватываются магнитным полем Земли и сносятся к полюсам - Южному и Северному. Обладая большой энергией, они ионизируют молекулы воздуха, в основном кислород и азот. В результате этого молекулы кислорода и азота переходят в возбужденное состояние, то есть приобретают дополнительную энергию, которую затем высвобождают. При высвобождении энергии и происходит излучение в видимом диапазоне. Это свечение называется полярным сиянием", - пояснил заведующий кафедрой.

По словам Андрея Новицкого, обычно это красивейшее природное явление наблюдается в полярных широтах. "Однако интенсивные потоки частиц солнечного ветра могут доходить до наших широт и даже южнее. Северное сияние могут видеть жители территорий, расположенных до 44 градуса северной широты", - заметил он.

Регулярности в этом вопросе нет, продолжил ученый. Здесь наблюдается прямая зависимость от солнечной активности. "Если Солнце активно, северное сияние можно наблюдать даже на наших довольно южных широтах, а если оно не так активно - только на полярных широтах", - пояснил он.

Заведующий кафедрой обратил внимание, что в Беларуси это явление особенно заметно на севере, в частности в Витебской области. В принципе, его можно увидеть и в Минской области, если активность Солнца высока.

Говоря о влиянии магнитных бурь на магнитное поле Земли, ученый отметил, что оно в любом случае изменяется, впрочем, незначительно. "Магнитное поле Земли создается условно большим магнитом, который находится в центре Земли. Имеется в виду движущаяся магма внутри Земли. Те частицы солнечного ветра, которые прилетают, скорее захватываются магнитным полем. Как движущиеся частицы, они создают свое дополнительное магнитное поле, которое может каким-то образом компенсировать, например, магнитное поле Земли либо, наоборот, усиливать его. Но эффект, на мой взгляд, не будет существенным", - пояснил Андрей Новицкий.

Возникаемые в результате северного ветра магнитные поля не такие сильные, чтобы вызывать какие-то значительные сбои в работе техники. Наибольший эффект от какого-либо изменения магнитного поля теоретически могут почувствовать метеозависимые люди. В целом же на повседневную жизнь магнитные бури не оказывают существенного влияния, обратил внимание завкафедрой.