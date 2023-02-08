3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Сейчас все граждане нашей страны в одинаковых условиях" - Наливайко пояснил, в чем суть налога на недвижимость
Беларусь сегодня идет по пути упразднения отдельных льгот при налогообложении, в том числе имущественных налогов для физлиц. Известный пример 2022 года - необходимость уплаты налога на недвижимость за первую квартиру. Это решение, как пояснил в эфире ток-шоу "Экономическая среда" министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, нацелено на выравнивание условий налогообложения для владельцев квартир и частных домов.
Есть ряд стран, в той же западной Европе, где недвижимость стоит относительно недорого, и мы видим рекламу с призывом купить там квартиры, дома. Но когда дело доходит до их содержания, в том числе налоговых обязательств, то там цифры зашкаливают.
"Если говорить про Беларусь, то ставка налога на недвижимость для физлиц составляет 0,1 %, - рассказал министр. - Она тоже единая, независимо от стоимости объекта недвижимости. И здесь работает принцип социальной справедливости. Почему человек, имеющий простой, обычный домик, являлся плательщиком налога на недвижимость, а владелец одной квартиры - тоже собственник этой недвижимости - плательщиком не являлся? Поэтому если говорить про налогообложение, то мы просто ушли от этой льготы, выровняли условия. И сейчас все граждане нашей страны в одинаковых условиях".
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все