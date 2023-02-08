"Сейчас все граждане нашей страны в одинаковых условиях" - Наливайко пояснил, в чем суть налога на недвижимость

Беларусь сегодня идет по пути упразднения отдельных льгот при налогообложении, в том числе имущественных налогов для физлиц. Известный пример 2022 года - необходимость уплаты налога на недвижимость за первую квартиру. Это решение, как пояснил в эфире ток-шоу "Экономическая среда" министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, нацелено на выравнивание условий налогообложения для владельцев квартир и частных домов.

Есть ряд стран, в той же западной Европе, где недвижимость стоит относительно недорого, и мы видим рекламу с призывом купить там квартиры, дома. Но когда дело доходит до их содержания, в том числе налоговых обязательств, то там цифры зашкаливают.