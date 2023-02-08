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"Сейчас все граждане нашей страны в одинаковых условиях" - Наливайко пояснил, в чем суть налога на недвижимость

"Сейчас все граждане нашей страны в одинаковых условиях" - Наливайко пояснил, в чем суть налога на недвижимость

Беларусь сегодня идет по пути упразднения отдельных льгот при налогообложении, в том числе имущественных налогов для физлиц. Известный пример 2022 года - необходимость уплаты налога на недвижимость за первую квартиру. Это решение, как пояснил в эфире ток-шоу "Экономическая среда" министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, нацелено на выравнивание условий налогообложения для владельцев квартир и частных домов.

Есть ряд стран, в той же западной Европе, где недвижимость стоит относительно недорого, и мы видим рекламу с призывом купить там квартиры, дома. Но когда дело доходит до их содержания, в том числе налоговых обязательств, то там цифры зашкаливают.

"Если говорить про Беларусь, то ставка налога на недвижимость для физлиц составляет 0,1 %, - рассказал министр. - Она тоже единая, независимо от стоимости объекта недвижимости. И здесь работает принцип социальной справедливости. Почему человек, имеющий простой, обычный домик, являлся плательщиком налога на недвижимость, а владелец одной квартиры - тоже собственник этой недвижимости - плательщиком не являлся? Поэтому если говорить про налогообложение, то мы просто ушли от этой льготы, выровняли условия. И сейчас все граждане нашей страны в одинаковых условиях".

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