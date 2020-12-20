Традиционные семейные каноны пытаются переписать, как, впрочем, и всю историю. Особенно когда их борьба требует средств. На неделе стало известно, что сейм Литвы одобрил "Премию Свободы 2020" для белорусской оппозиции. Про особое отношение Вильнюса к нашей стране мы уже говорили сегодня в программе. Полагающиеся 50 тысяч евро разделят целый ряд разных и колоритных персон. Есть там и радикальный польский элемент, и хамоватый белорусско-российский блогер, и бывший глава стачкома, который все никак не мог дождаться денег от известного фонда помощи, есть и домохозяйка, которая получает премиальные европейские деньги за то, что читает написанные же Европой тексты. Занятие, конечно, удивительное, да и премия вышла с душком. Учитывая предыдущих ее обладателей. Мы подготовили короткий комментарий на эту тему.

Хочется сразу поинтересоваться: денежки, как водится у любителей демократии и свобод, вероятно, будут передавать в белом конверте где-нибудь в кустах, плотно укутавшись в капюшоны? Хотя в этом случае нашей героине стесняться нечего, когда девиз по жизни - "Бери да говори". И гражданка Т в этом деле преуспела. За это и очередной транш в карман. На книгу рецептов, фарш и оплату коммуналки в заграничной резиденции хватит с лихвой. Правда, только на первое время. А там, глядишь, еще какую-нибудь премию дадут. Так что, теперь уж точно есть чем гордиться. И компания, как говорится, под стать.

Как ни старались предводители БЧБ-племени отгородиться от сравнений и параллелей с коллаборационистами, Литва сама за уши притащила и поставила их на пьедестал карателей, подвинув победителя прошлого года Альбинаса Кентру, что из "лесных братьев".





"Премия Свободы" год назад досталась этому бандформированию

Запятнать себя отряды палачей успели еще в 1905-1906 годах, когда менее чем за 2 года уничтожили десятки помещичьих усадеб, перестреляли множество царских чиновников и ограбили несколько банков. А уже в полную силу радикалы активизировались после Великой Отечественной. Проводили диверсии и теракты. Примечательно, что активную помощь так называемым братьям оказывали различные западные спецслужбы, которым было выгодно присутствие недовольных на территории СССР. И тогда в тихие прибалтийские бухты то и дело заходили рыбацкие корабли под разными флагами. Только в трюмах вместо рыбы было оружие и боеприпасы.

Вероятно, о них бы никто и не вспомнил, если бы не горе-премия да еще один инцидент. Пару лет назад НАТО на своем официальном ресурсе разместил видеоролик, посвященный деятельности вооруженных формирований националистов в Прибалтике. Согласно версии Североатлантического альянса, "лесные братья" вели борьбу с советскими оккупантами и пользовались широкой поддержкой местного населения. "Дух "лесных братьев" живет в спецподразделениях нынешних армий Литвы, Латвии и Эстонии", - заявляли тогда авторы ролика.

После такого не сдержался российский МИД. Вот жесткая реакция

официального представителя Марии Захаровой:

"Это организация, созданная на основе фашистских недобитков (в основном полицаи, сотрудники немецкой администрации, солдаты и офицеры латышских формирований СС), совершили более 3 тысяч диверсий, жертвами которых стали тысячи мирных жителей"

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Вот и теперь поощрение коллаборационистских настроений всячески приветствуется лидерами стран Балтии. А идеи нацистов, как видим, живут

За 30 сребреников получилось купить не только говорящую голову, но и душу. Может быть, в силу того, что разбираться в исторических документах дамочке нудно и неинтересно, а может быть, и потому, что выбора нет. Как не оставляли его и "лесные братья". Ты либо раб, либо труп.

Кстати, говорят, что эту премию получатели часто отдают на благотворительность. Белорусский политический десант пока никаких заявлений на этот счет не давал, хотя подходящих фондов в той же Литве наплодилось предостаточно. Накануне с самым известным случился конфуз: сотрудница взяла да и рассказала всю правду.

Она заключается в том, что деньги из фонда видят лишь считанные люди - и те, похоже, в качестве рекламы. Основатели фонда больше заняты тем, что вычисляют в своем составе предателей. В переписках обговаривалось даже убийство человека. Впрочем, это нужно услышать. Давайте посмотрим видеозаявление девушки.