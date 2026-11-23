В Беларуси ощутимо похолодало - к выходным прогнозируют до минус 7 градусов. А это значит, что пора выбрать подходящую "обувь" для своих машин, чтобы не скользить в потоке и чувствовать себя уверенно за рулем. За соблюдением этого правила следят сотрудники Госавтоинспекции, а специалисты Гостехосмотра проверяют готовность всех технических систем автомобилей к суровому зимнему сезону.

Повод записаться на сезонную процедуру уже сейчас - очереди в специализированных сервисах. Мастера шиномонтажа фиксируют увеличение наплыва клиентов. Поэтому опытные водители первого снега не ждут.

"Сейчас, кстати, целую неделю пришлось подождать - у ребят очень большая загруженность. Планировал на прошлой неделе, но вот сейчас по записи приехал сюда. Резина - такая вещь, на которой не стоит экономить. Исходя из опыта, она всегда должна быть в отличном состоянии. Особенно когда ты на машине еще передвигаешься вместе с семьей - экономить на резине точно не стоит. И всегда лучше производить замену вовремя", - поделился автовладелец.

Дмитрий Марголин, замдиректора компании по продаже шин:

"Погодные условия уже были 8, 10, 12 градусов. Это абсолютно нормальная температура для использования зимних шин. Конечно, те, кто переобувается сейчас, уже в 20-х числах ноября, испытывают повышенную нагрузку, потому что очереди на многих сервисах, где работают не по предварительной записи, могут достигать нескольких часов".

В выборе нового комплекта шин со снежинкой на корде необходим профессиональный подход и помощь специалистов. Разновидностей зимней резины много - важно, чтобы она строго соответствовала техническим характеристикам автомобиля.

Дмитрий Марголин, замдиректора компании по продаже шин:

"Основное, что есть на любой зимней шине, - это ламели. Это такие мелкие нарезки, которые помогают шине держать сцепление с дорогой в плохие погодные условия. Плюс отводящие канавки. Ну и, как правило, в отличие от летних, у зимних шин более агрессивная плечевая зона, что помогает автомобилю держаться в поворотах".

Для тех, кто колесит на своей "зиме" уже не первый сезон, стоит обратить внимание на равномерность износа протектора. Этот параметр напрямую влияет на безопасность движения.

Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Все мы знаем, что летние шины уже при температурах от 5 градусов по Цельсию и ниже начинают терять свои свойства, эластичность, и транспортное средство не выдерживает на таких шинах динамических нагрузок. Хотелось бы отметить, что основными опасными маневрами при эксплуатации летних шин в такой период года являются резкие ускорения, резкие перестроения, торможение, а также маневры, сопряженные с одновременным ускорением и перестроением. Транспортное средство попросту может потерять управление".

Особый акцент на состоянии резины делают и специалисты линии Гостехосмотра. Шины должны быть с определенной маркировкой.

Александр Касьянович, ведущий специалист УП "Белтехосмотр":

"Видна маркировка - гора с тремя вершинами со снежинкой внутри - и маркировка M+S. Она соответствует установленным требованиям на сегодняшний момент".

В списке задач для подготовки авто к зиме - замена масла, фильтров, проверка охлаждающей жидкости, а также отопителя салона автомобиля, ведь нужно поддерживать комфортную температуру, особенно в сильный мороз.

С 1 декабря за передвижение на летней резине водителей ждет ответственность в виде штрафа, так же, как и любителей не проходить обязательный техосмотр. Записаться, к слову, на эту процедуру теперь можно и онлайн. Ведь от технического состояния одного авто зависит безопасность движения всего потока.