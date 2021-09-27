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Сезон аттракционов и фонтанов в Минске завершен

Аттракционы и фонтаны Минска взяли паузу до весны. Большое количество осадков и понижение температуры воздуха - противопоказания для искусственных источников. Их ждет консервация и сезонный ремонт. Это же касаетсяколеса обозрения и других аттракционов в столичных парках отдыха.

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