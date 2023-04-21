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Сезон аттракционов начинается в Минске
В двух городских парках Минска с пятницы, 21 апреля, начинают работать аттракционы, сообщил заместитель генерального директора - главный инженер "Минскзеленстроя" Руслан Косевич, пишетSputnik.
"Прокатиться сегодня на аттракционах можно будет в парках им. Горького и Челюскинцев", - рассказал Косевич.
В Центральном детском парке им. Горького площадка с аттракционами для самых маленьких начнет принимать гостей с 10:00, остальные аттракционы заработают немного позже - с 11:00. В парке культуры и отдыха им. Челюскинцев работа аттракционов также начнется с 11:00.
В парке им. 900-летия Минскасезон начнется28 апреля.
Фото:pixabay.com
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