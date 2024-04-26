Сезон аттракционов открыт в парках Минска

Парки имени Горького, 900-летия Минска, Уго Чавеса и Челюскинцев заполняются посетителями. Сезон работы аттракционов открыт. Специалисты провели наладку оборудования после расконсервации. В трех парках белорусской столицы к виражам готовы более полусотни аттракционов. Среди новых объектов батутные комплексы, современные варианты автодрома и "Вальса". Для посетителей только в парке Горького кружатся 30 аттракционов.

Новые элементы дополнили и площадку в парке Горького. Теперь в "Лукоморье" прописались Жар-Птица и Лесовик. Для сказочного антуража установили дымогенератор. Представление сопровождает световое шоу.