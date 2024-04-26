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Сезон аттракционов открыт в парках Минска
Парки имени Горького, 900-летия Минска, Уго Чавеса и Челюскинцев заполняются посетителями. Сезон работы аттракционов открыт. Специалисты провели наладку оборудования после расконсервации. В трех парках белорусской столицы к виражам готовы более полусотни аттракционов. Среди новых объектов батутные комплексы, современные варианты автодрома и "Вальса". Для посетителей только в парке Горького кружатся 30 аттракционов.
Новые элементы дополнили и площадку в парке Горького. Теперь в "Лукоморье" прописались Жар-Птица и Лесовик. Для сказочного антуража установили дымогенератор. Представление сопровождает световое шоу.
Прозвучал и первый аквааккорд сезона. В столице начали работать фонтаны. 39 искусственных источников уже запустили свою водную феерию. Все фонтаны предварительно прошли несколько этапов очистки и технической подготовки.
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