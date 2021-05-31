3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сезон благоустройства в столице приближается к финишу
Ремонт детских площадок, пешеходных переходов и уборка зеленых территорий. Сезон благоустройства в столице приближается к финишу. В Советском районе готовность уже порядка 90 %. Сейчас активно ведется покос травы. Это около 350 гектаров вдоль городских улиц и МКАД. Коммунальные службы работают без выходных. Помогает и специализированная техника.
Задача поставлена: к 1 июня навести идеальный порядок. Поэтому активно работают бригады по косьбе жилищно-коммунального хозяйства "Зеленстрой".Ремавтодор получил строительный подряд, в том числе и на работы в ЖКХ. Те задачи, которые были поставлены по ямочному ремонту планово, мы выполним. Но надо понимать, что параллельно идут и работы по обращениям граждан.
Всего в Советском районе ремонт асфальтобетонного покрытия запланирован на площади в 13 тысяч квадратных метров. Вместе с этим дорожные службы работают и с заявками через портал 115.бел.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
В мире
Все
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Трамп заручился поддержкой 312 выборщиков, за Харрис проголосовали только 226 представителей штатов
Спорт стал ближе - современную многофункциональную силовую площадку открыли в Шклове
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов