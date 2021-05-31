Сезон благоустройства в столице приближается к финишу

Задача поставлена: к 1 июня навести идеальный порядок. Поэтому активно работают бригады по косьбе жилищно-коммунального хозяйства "Зеленстрой".Ремавтодор получил строительный подряд, в том числе и на работы в ЖКХ. Те задачи, которые были поставлены по ямочному ремонту планово, мы выполним. Но надо понимать, что параллельно идут и работы по обращениям граждан.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района г. Минска