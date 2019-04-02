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Сезон фонтанов в Минске начнется 26 апреля

По традиции торжественный старт дадут на площадке возле Театра оперы и балета. Там забурлит самый большой по площади городской фонтан. В музыкальном представлении примут участие артисты театров и детские творческие коллективы. Кстати, работать городские источники в этом году будут дольше - гейзеры на центральных магистралях и в парках будут утихать только в полночь. Всего же в Минске 34 фонтана. Старейший из них - "Мальчик с лебедем" - в Александровском сквере.

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