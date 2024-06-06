Сезон музыкального и театрального лета стартовал в Минске - каждая суббота в Верхнем городе будет громкой и колоритной

Танцевальные вечера, праздник льна, буккроссинг, мелодичная классика у Ратуши. Уютные вечера и масштабные фестивали на любой вкус в афише нового музыкально-туристического сезона в Минске. По традиции каждая суббота в течение летнего триместра в Верхнем городе будет громкой и колоритной. Какие в этом году локации для культурного отдыха и уличного искусства, узнала Александра Гойтан (видео).