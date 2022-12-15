Сезон новогодней торговли в столице стартует 17 декабря

От блюд национальной кухни и сувениров народных умельцев до концертной программы и светового новогоднего декора. В этом году в столице станет на две рождественские ярмарки больше. Так, в Верхнем городе и Раковском предместье откроются специальные площадки с торговыми рядами и местом для концертной программы. Традиционно самый масштабный рождественский городок и центральная площадка для празднования у Дворца спорта. Также на свежем воздухе отдыхать будут и на Октябрьской площади. Там готовят новогодний островок. Уже 17 декабря, в эту субботу, запланировано их торжественное открытие. Кроме главных площадок для народного гулянья праздник доставят в каждый район Минска.