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Сезон новогодней торговли в столице стартует 17 декабря

От блюд национальной кухни и сувениров народных умельцев до концертной программы и светового новогоднего декора. В этом году в столице станет на две рождественские ярмарки больше. Так, в Верхнем городе и Раковском предместье откроются специальные площадки с торговыми рядами и местом для концертной программы. Традиционно самый масштабный рождественский городок и центральная площадка для празднования у Дворца спорта. Также на свежем воздухе отдыхать будут и на Октябрьской площади. Там готовят новогодний островок. Уже 17 декабря, в эту субботу, запланировано их торжественное открытие. Кроме главных площадок для народного гулянья праздник доставят в каждый район Минска.

В будние дни рождественские ярмарки будут работать до 22:00. В главную же - новогоднюю ночь - празднования под открытым небом у Дворца спорта и на Октябрьской площади продолжатся до 4:00.

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