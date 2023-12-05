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Сезон новогодних ярмарок стартовал в Бресте

Брест - в предвкушении праздника. В центре города вовсю шумят новогодние ярмарки. Всего около 80 сказочно красивых домиков. Новогодние украшения, изделия ручной работы, карнавальные костюмы и елки. Здесь можно попробовать ароматную выпечку и вкусный чай из уже полюбившегося огромного самовара. По субботним вечерам будет звучать живая музыка. Также в этом году для брестчан впервые открыли искусственный каток - около главной елки города. Засияет яркими огнями зеленая красавица 16 декабря.

Новогодние ярмарки уже стали визитной карточкой Бреста. Туристы специально приезжают сюда, чтобы окунуться в атмосферу праздника и сказки. Также с 17 декабря в городе заработают елочные базары.

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