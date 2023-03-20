Сезон охоты на глухаря и тетерева открылся в Беларуси и продлится до 10 мая

Сезон охоты на самцов глухаря и тетерева открылся в Беларуси 20 марта и продлится до 10 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белорусское общество охотников и рыболовов.

Глухарь и тетерев - представители семейства фазановых. Для охоты на них нужно обратиться к пользователю охотничьих угодий и приобрести не только путевку, но и разрешение на добычу.

С 20 марта по 10 мая разрешена охота на самцов глухаря и тетерева только в период с 3 часов ночи до 9 часов утра во все дни недели.

Разрешенный способ охоты - ружейный на току с подхода и из засады. Можно использовать нарезное охотничье оружие, гладкоствольное охотничье оружие с применением патронов, снаряженных дробью, охотничьи луки и арбалеты.

В БООР напомнили, что разрешена добыча особей любого пола и возраста белолобого гуся, гуся-гуменника, серого гуся и казарки канадской, баклана, сизого голубя, серой цапли, белой большой цапли. В это же время добыче подлежат лишь селезни кряквы, свиязи, гоголя, широконоски, чернети хохлатой, чирка-свистунка и чирка-трескунка, утки серой. Охота проводится в утренние и вечерние часы, за исключением промежутка времени с 12 до 18 часов.

С 18 марта можно охотиться на самцов вальдшнепа на тяге. Разрешенное время охоты - с 18 до 22 часов.