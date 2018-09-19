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Сезон осенних ярмарок стартует в Минске

Уже в эти выходные на площадке у Дворца спорта будет представлен широкий ассортимент овощей и фруктов. Свою продукцию - и мясо-молочную - в столицу привезут фермеры и сельхозпредприятия Гродненской области. В этом году впервые на ярмарках будут организованы места для торговли домашними кулинарными изделиями и выпечкой.

В последние выходные сентября свой осенний урожай в Минск привезут хозяйства Могилевской области. Торговые ряды развернутся у "Чижовка-Арены". Осенний марафон продлится до 4 ноября. Мини-ярмарки будут организованы во всех районах Минска.    

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