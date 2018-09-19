Сезон осенних ярмарок стартует в Минске

Уже в эти выходные на площадке у Дворца спорта будет представлен широкий ассортимент овощей и фруктов. Свою продукцию - и мясо-молочную - в столицу привезут фермеры и сельхозпредприятия Гродненской области. В этом году впервые на ярмарках будут организованы места для торговли домашними кулинарными изделиями и выпечкой.