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Сезон покоса водорослей начался в Минске

Собрать подводный урожай зеленых растений. В столице стартовал сезон покоса водорослей. Работу выполняют на специальных водных комбайнах. Чистить дно начинают после завершения нереста рыб.

Спецтехнику направляют на участки рек и водоемов, которые зарастают интенсивнее. Затем скошенные водоросли отправляют на переработку. На протяжении всего сезона состояние водных объектов оценивают специалисты.

Проводиться подводный клининг будет до конца сентября. Для этой процедуры в арсенале Минскводоканала есть вся необходимая техника.

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