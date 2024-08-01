Сезон покупок на школьных ярмарках. В торговых центрах Беларуси и на маркет-плейсах представлен широкий ассортимент одежды

Несмотря на то, что до 1 сентября время еще есть, школьные ярмарки заполнены учениками и их родителями. Почти 350 таких ярмарок пройдет по всей Беларуси до начала нового учебного года. При этом традиционной выездной торговли, например, как в прошлом году, у Дворца спорта, уже не будет. В торговых центрах и на маркет-плейсах представлен широкий ассортимент одежды: для девочек 180 моделей, для мальчиков - 160. А в универмагах столицы в августе бесплатно будут подгонять одежду под детей.