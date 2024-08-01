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Сезон покупок на школьных ярмарках. В торговых центрах Беларуси и на маркет-плейсах представлен широкий ассортимент одежды

Несмотря на то, что до 1 сентября время еще есть, школьные ярмарки заполнены учениками и их родителями. Почти 350 таких ярмарок пройдет по всей Беларуси до начала нового учебного года. При этом традиционной выездной торговли, например, как в прошлом году, у Дворца спорта, уже не будет. В торговых центрах и на маркет-плейсах представлен широкий ассортимент одежды: для девочек 180 моделей, для мальчиков - 160. А в универмагах столицы в августе бесплатно будут подгонять одежду под детей.

Все модели и все ассортиментные группы, позиции ежегодно подрабатываются, разрабатываются дизайнерами с учетом замечаний, рекомендаций, трендов, которые мы видели и по прошлым годам, особенно по 23-му году. Очень тесно сегодня идет взаимодействие с учебными заведениями, школами, гимназиями, с родительскими комитетами.
Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром"

В торговых центрах также действуют акции. Могут предоставляться скидки от 15 до 30 %, а на коллекции прошедших лет - до 50 %. Также на понижение цены могут рассчитывать многодетные семьи.

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