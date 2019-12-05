Сезон рождественских ярмарок начнется в Минске 14 декабря и продлится до 15 января

Рождественские ярмарки зашумят в столице 14 декабря. Традиционно они развернутся на Октябрьской площади и около Дворца спорта. Приобрести разноцветные шары, мишуру и символ будущего года - металлическую крысу - можно будет с 12 дня и до 11 вечера каждый день. А в новогоднюю ночь ярмарки будут работать до 4 часов утра. В этом году появится и новая площадка для продажи новогодних атрибутов возле Комаровского рынка. Ярмарка "Метелица" примет первых покупателей 21 декабря. Все праздничные торговые площадки будут работать до 15 января.