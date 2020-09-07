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Сезон сбора грибов в самом разгаре
В самом разгаре сейчас сезон сбора грибов. Особенно щедрые в этом году леса Брестской области. Там большой урожай маслят. Но специалисты советуют быть осторожными: грибы могут таить в себе опасность.
Советы бывалых грибников и опытных лесничиху Марии Тройнич. Для Марины Шубич это уже 25-й сезон тихой охоты. Говорит, любимому занятию даже дождь не помеха. Наоборот в такую погоду можно собрать большой урожай. Вот и сегодня за полчаса целая корзина. Особенно много сейчас маслят. В народе эти грибы так прозвали за маслянистый блеск шляпки.По словам лесников, пик грибного сезона только начался. На выходных у дороги стояли вереницы машин.
Если повезет, в лесу можно найти целую россыпь боровиков
Впрочем, новичку обычно такая удача улыбается редко. Чтобы обнаружить грибную поляну, нужно хорошо знать места. Важно не перепутать съедобные шляпки с ложными. В лесах сейчас ядовитых грибов тоже немало. Опасными могут оказаться и съедобные грибы. Лесные дары хорошо накапливают цезий-137. Проверить их на радиацию можно бесплатно в лабораториях Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Проверить грибы на радиацию можно бесплатно
На безопасность для здоровья образец (а этот минимум литр грибов) проверяют за два часа. Мониторинг проводят вместе с лесными хозяйствами. Пробы отбирают в каждом районе. Активность радионуклидов измеряют в беккерелях. Предельно допустимое значение - 370. По результатам последних исследований превышения зафиксированы в некоторых пробах из Пинского, Столинского, Лунинецкого, Дрогичинского районов. В прогнозе синоптиков на ближайшие дни в регионе - теплые, грибные дожди. А значит, заготовок на зиму будет вдоволь.
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