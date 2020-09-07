Сезон сбора грибов в самом разгаре

В самом разгаре сейчас сезон сбора грибов. Особенно щедрые в этом году леса Брестской области. Там большой урожай маслят. Но специалисты советуют быть осторожными: грибы могут таить в себе опасность.



Советы бывалых грибников и опытных лесничиху Марии Тройнич. Для Марины Шубич это уже 25-й сезон тихой охоты. Говорит, любимому занятию даже дождь не помеха. Наоборот в такую погоду можно собрать большой урожай. Вот и сегодня за полчаса целая корзина. Особенно много сейчас маслят. В народе эти грибы так прозвали за маслянистый блеск шляпки.По словам лесников, пик грибного сезона только начался. На выходных у дороги стояли вереницы машин.







Если повезет, в лесу можно найти целую россыпь боровиков

Впрочем, новичку обычно такая удача улыбается редко. Чтобы обнаружить грибную поляну, нужно хорошо знать места. Важно не перепутать съедобные шляпки с ложными. В лесах сейчас ядовитых грибов тоже немало. Опасными могут оказаться и съедобные грибы. Лесные дары хорошо накапливают цезий-137. Проверить их на радиацию можно бесплатно в лабораториях Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.





Проверить грибы на радиацию можно бесплатно