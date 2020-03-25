Сезон сбора и заготовки березового сока в этом году стартовал намного раньше обычного

С хозяйским подходом начался сезон сбора и заготовки березового сока. Он стартовал намного раньше обычного из-за теплой зимы и ранней весны. На сегодня лесничие уже собрали более 3 тысяч тонн древесного напитка. И ставку делают на реализацию его населению.



Тонкости сбора и рецепты из березового сока у Никиты Дементьева. 60 литров сегодня и 180 уже дома в закатках. Владимир и Галина Лопатины за жидкими витаминами в Старобинский лесхоз ежегодно ездят напрямую в природный магазин. В качестве продукции не сомневаются, да и товар перед глазами. Никаких посредников: приехал, выбрал дерево и забирай. Главное, говорят, тары взять побольше.







Лесничие приступили к заготовке березового сока

По сути, всего 4 этапа для сбора березового сока. Сначала делается распил глубиной не больше 4 см, затем ствол зачищается от коры и делается топором желобок для клина. Дальше вставляется сам клин, и сок побежал. Крепим пакет и при хороших погодных условиях наполнится он в течение двух суток. Место для подсочки заранее выбирается специалистами. Поэтому исполосовать первую попавшуюся березу без последствий не получится. За незаконную подсочку штраф до 550 рублей. При средней цене в 23 копейки за литр получится более двух тонн напитка. Выгодаочевидна.





Масштабы сочного производства

Все драгоценные, но недорогие литры, что не успело скупить население, сразу разбирают перерабатывающие предприятия. На Быховском заводе современные технологии позволяют даже после термической обработки сохранять все полезные качества продукта. В меню ресторана у шеф-повара Александра Чикилевского березовый сок далеко не единственная позиция. Древесные нотки переносит не только в напитки и соусы, но и горячие блюда.









Сезон сбора березовика может закончиться в начале апреля