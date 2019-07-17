Сезон сбора ягод в Минской области начался

Осадки и прохлада в июле оставила отпечаток на росте черники и малины - плоды в этом году мелкие, но очень сладкие. Кстати, в этом сезоне за ягодами можно ходить и со специальным комбайном, чтобы ускорить процесс. Собирать лесные витамины отправился и наш корреспондент Илья Цветков (видео).