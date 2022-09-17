Сезон сельскохозяйственных ярмарок начался в Минске - чем и где можно запастись на зиму?

Качество, цена и свой производитель! Сегодня стартует сезон ежегодных сельскохозяйственных ярмарок. Каждые выходные у минчан и гостей столицы будет возможность приобрести продукцию, изготовленную белорусскими производителями, фермерскими хозяйствами, а также урожай с частных подворий и дачных участков.



Основное место проведения будет на площадке у "Чижовка-Арены", также мобильные сельскохозяйственные рынки развернутся во всех районах столицы. Со списком мест проведения можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома, а также на интернет-порталах районных администраций.



Сезон продлится до 4 декабря.