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Сезон сельскохозяйственных ярмарок начался в Минске - чем и где можно запастись на зиму?
Качество, цена и свой производитель! Сегодня стартует сезон ежегодных сельскохозяйственных ярмарок. Каждые выходные у минчан и гостей столицы будет возможность приобрести продукцию, изготовленную белорусскими производителями, фермерскими хозяйствами, а также урожай с частных подворий и дачных участков.
Основное место проведения будет на площадке у "Чижовка-Арены", также мобильные сельскохозяйственные рынки развернутся во всех районах столицы. Со списком мест проведения можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома, а также на интернет-порталах районных администраций.
Сезон продлится до 4 декабря.
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