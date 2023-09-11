Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске начнется 16 сентября

С 16 сентября в Минске по выходным будут работать сельскохозяйственные ярмарки. На них традиционно предложат овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, саженцы и посадочный материал, пишет sb.by.



При благоприятных погодных условиях, ярмарки выходного дня будут работать по 26 ноября. С 18 сентября минчане смогут приобрести плодоовощную продукцию на ежедневно работающих площадках в районах.



Официальное открытие сезона ярмарок стартует 23-24 сентября на площадке у Дворца спорта. Там же они будут работать и 14-15 октября, 4-5 ноября.



С 16 сентября по 26 ноября будет идти торговля возле "Чижовка-Арены". Точный график проведения ярмарок и места их расположения указаны на сайтах администрации районов.



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