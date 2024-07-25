Сезон школьных ярмарок стартовал в Минске

В Минске начался сезон школьного шопинга. Для комфортной подготовки к новому учебному году в универмагах выделены дополнительные торговые ряды и больше примерочных. Деловой стиль представлен в основном в черном и синем цвете. Популярностью пользуются жилетки, брюки-палаццо и блузки оверсайз. Рубашки предлагаются как классические, так и с декорированными акцентами. Пиджаки в стиле кэжуал. Среди новинок сезона наряд два в одном - юбка-сарафан.