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Сезон школьных ярмарок стартовал в Минске

В Минске начался сезон школьного шопинга. Для комфортной подготовки к новому учебному году в универмагах выделены дополнительные торговые ряды и больше примерочных. Деловой стиль представлен в основном в черном и синем цвете. Популярностью пользуются жилетки, брюки-палаццо и блузки оверсайз. Рубашки предлагаются как классические, так и с декорированными акцентами. Пиджаки в стиле кэжуал. Среди новинок сезона наряд два в одном - юбка-сарафан.

У белорусов будет возможность купить все необходимое к новому учебному году рядом с домом. По выходным в августе в районных центрах запланированы масштабные школьные ярмарки, на которых будут представлены одежда, обувь и канцелярские товары.

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