Сезон школьных ярмарок в столице: где купить школьную форму и канцелярию

Очень рады, что наше предприятие выбирают одно из первых, где ребенка можно полностью одеть - подобрать школьную и спортивную формы, а также канцелярские принадлежности. Со школами Минска мы в этом году отработали предзаказы. Ежегодно мы предоставляем услугу в швейной мастерской для родителей - бесплатная подгонка школьной одежды.

Алексей Сокол, гендиректор ОАО "ЦУМ Минск"