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Сезон школьных ярмарок в столице: где купить школьную форму и канцелярию

Выбрать стильный образ и собрать рюкзак к 1 сентября в столице можно во время сезона школьных ярмарок.

Организована как постоянная торговля, так и торговля выходного дня. В крупных универмагах и торговых центрах столицы открыты "уголки первоклассника". Представлен широкий ассортимент письменных принадлежностей, одежды и обуви.

С нового учебного года в школах Беларуси введен второй обязательный школьный элемент. Это могут быть жилетки или рубашки. Кстати, в этом году производители школьных товаров обновили ассортимент на 70 %.

Очень рады, что наше предприятие выбирают одно из первых, где ребенка можно полностью одеть - подобрать школьную и спортивную формы, а также канцелярские принадлежности. Со школами Минска мы в этом году отработали предзаказы. Ежегодно мы предоставляем услугу в швейной мастерской для родителей - бесплатная подгонка школьной одежды.
Алексей Сокол, гендиректор ОАО "ЦУМ Минск"

Приобрести все необходимое для учебного года можно будет в Минске и на большой школьной ярмарке у Дворца спорта.

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