Сезон тематических выставок стартовал на площадке возле Кургана Славы

Сезон тематических выставок стартовал возле Кургана Славы. В Год исторической памяти - акцент на экскурс в прошлое и современные достижения Минской области. Каждые выходные до конца августа свой потенциал будут презентовать промышленные предприятия, учебные и спортивные заведения, центры культуры из всех районов области. Начал эстафету Борисовский с интерактивными площадками, ярмаркой ремесленников и мастер-классами от народных умельцев, а также дегустациями. Экспозицию со своей продукцией представили и лесхозы центрального региона, а полевой кинозал организовал областной видеопрокат.



Опен-эйр-выставки работать будут каждую субботу и воскресенье с 11:00 до 16:00 до конца лета.



По итогам всех выставочных дней определят район-победитель. Отдать голос экспозиции, которая наиболее понравилась, можно и в онлайн-формате в телеграм-канале Минского облисполкома.