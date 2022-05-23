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Сезон тематических выставок стартовал на площадке возле Кургана Славы
Факт
Сезон тематических выставок стартовал возле Кургана Славы. В Год исторической памяти - акцент на экскурс в прошлое и современные достижения Минской области. Каждые выходные до конца августа свой потенциал будут презентовать промышленные предприятия, учебные и спортивные заведения, центры культуры из всех районов области. Начал эстафету Борисовский с интерактивными площадками, ярмаркой ремесленников и мастер-классами от народных умельцев, а также дегустациями. Экспозицию со своей продукцией представили и лесхозы центрального региона, а полевой кинозал организовал областной видеопрокат.
Опен-эйр-выставки работать будут каждую субботу и воскресенье с 11:00 до 16:00 до конца лета.
По итогам всех выставочных дней определят район-победитель. Отдать голос экспозиции, которая наиболее понравилась, можно и в онлайн-формате в телеграм-канале Минского облисполкома.
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