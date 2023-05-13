Сезон тематических выставок стартует у Кургана Славы

В Минской области сегодня открывают третий сезон выставок у Кургана Славы. Они посвящены Году мира и созидания и будут проходить по выходным дням до конца июня, пишет БЕЛТА.

Гостей 13-14 мая ожидает насыщенная программа, интересные развлечения для всей семьи. На площадке у Кургана Славы будут демонстрировать документальные фильмы, можно поучаствовать в мастер-классах по изготовлению керамической сувенирной продукции, кукол-оберегов, плетению поясов. Также желающих научат оказывать первую медицинскую помощь.

Организаторы подготовили творческие задания для детей и родителей, дегустации, лотереи, конкурсы, фотозоны. На сцене выступят артисты, будет работать детская площадка, ярмарка ремесленников. Состоится презентация Березинского, Несвижского, Смолевичского районов.

В тематических выставках традиционно принимают участие все регионы Минской области, структурные подразделения областного исполнительного комитета, общественные организации, предприятия. В выходные 20-21 мая на площадке у Кургана Славы представят Минский, Клецкий районы и город Жодино, 27-28 мая - Молодечненский, Копыльский, Узденский, Дзержинский районы. 3-4 июня о себе расскажут представители Солигорского, Столбцовского, Стародорожского и Любанского районов, 10-11 июня - Слуцкого, Крупского, Пуховичского районов, 17-18 июня - Борисовского, Воложинского, Логойского, Червенского районов. В завершение сезона 24-25 июня экспозиции подготовят Вилейский и Мядельский районы.